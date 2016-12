Die Woche: Neue Preise bei HD Plus und Sky Sport News im Free-TV

Sky Sport News ist im Free-TV gestartet, HD Plus passt die Preise an und Eurosport 1 HD ist nun auch bei weiteren Anbietern zu empfangen. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

HD Plus passt Preise an Bild: © HD Plus GmbH, © Abstractus Designus - Fotolia.com

Zum Jahresbeginn 2017 werden HD-Plus-Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Die TV-Plattform passt seine Preise an und wird künftig im Jahr genau so viel Kosten wie das DVB-T2-HD-Angebot Freenet TV. Hier lesen Sie weiter... Eurosport 1 HD startet auch bei HD Plus Bild: © Discovery

Nach Unitymedia- dürfen sich künftig auch HD-Plus-Kunden auf mehr Sport in hochauflösenden Bildern freuen. Denn Eurosport 1 HD, jahrelang exklusiv Sky-Nutzern vorbehalten, startet auch auf der TV-Plattform von Astra. Lesen Sie mehr... Unitymedia speist neue HD-Sender ein Bild: Unitymedia

Mehr Auswahl im Programm-Angebot von Unitymedia: Ab Donnerstag können Kunden des Kabelnetzbetreibers drei weitere HD-Sender empfangen. Dazu gehört auch der dann frei empfangbare Sky-Sportnachrichtensender Sky Sport News. Mehr dazu hier...

Frei empfangbar: Sky Sport News startet im Free-TV Bild: © Sky Deutschland

Sky startet mit Sky Sport News seinen ersten Free-TV-Kanal: Ab sofort steht der bisher bezahlpflichtige Sportnachrichtensender sowohl in SD als auch in HD im frei empfangbaren Fernsehen zur Verfügung. Hier gehts weiter...

