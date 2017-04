Die Woche: RTL prüft Formel-1-Rechte und M7 droht Discovery

RTL steigt in die Verhandlungen mit den neuen Formel-1-Besitzern ein, in den Verhandlungen mit Discovery droht M7 mit der Abschaltung dessen Sender. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Steigt RTL 2018 aus Formel-1-Übertragung aus? Bild: RTL / Lukas Gorys

Der Besitzer-Wechsel in der Formel 1 könnte für Bewegung bei den TV-Übertragungen sorgen. Denn wie Anke Schäferkordt, Chefin der Mediengruppe RTL, erklärte, müsse eine Fortführung über 2017 hinaus erst geprüft werden. Der Kölner Privatsender überträgt die Rennserie seit über 20 Jahren. Hier lesen Sie weiter... Schwere Verhandlungen: M7 droht Discovery mit Abschaltung Bild: M7 Group NV

Das Geld, das Discovery für die zahlreichen TV-Rechte ausgegeben hat, will der Konzern bei den TV-Anbietern zurückholen. Diese sind mit den angestrebten Gebührenerhöhungen jedoch nicht einverstanden. So auch die M7 Group, die mit Abschaltung der Discovery-Sender droht. Lesen Sie mehr... EuGH: Nutzer von illegalen Streams können belangt werden Bild: © fotogestoeber - Fotolia.com

In einer Grundsatzentscheidung stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass Nutzer illegaler Streaming-Angebote künftig belangt werden können. Mehr dazu hier...

"RTL Samstag Nacht": Starttermin für Comeback bei RTL Plus steht Bild: © RTL Plus

Gleich zwei Serienklassiker holt RTL Plus aus der Mottenkiste zurück ins Programm, nun steht auch fest, wann die Comedy-Show "RTL Samstag Nacht" sowie das "Schloss am Wörthersee" ihr TV-Comeback beim Nostalgie-Sender feiern werden. Hier gehts weiter...