Die Woche: RTL2 bezahlt die Geissens und Handballrechte für Sky

Nach Weihnachten präsentieren sich die Sender in Spendierlaune: Während RTL2 die Familie Geiss finanzieren soll, schenkt Amazon RTL-Zuschauern die Werbung und Sky sich selbst die Handball-Champions-League. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Bericht: RTL2 soll Luxus-Leben der Geissens finanzieren Bild: © K.-U. Haßßler - Fotolia.com

Im neuen Jahr läuft bei RTL2 eine neue Staffel von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", die den Luxus-Alltag der Geissens zeigt. Einem Medienbericht zufolge soll der Privatsender den aufwendigen Lebensstil der Luxus-Familie zu einem guten Teil finanzieren. Hier lesen Sie weiter... Amazon schenkt RTL-Zuschauern Werbefreiheit Bild: Torbz - Fotolia.com

Am Sonntag gab es den ersten Teil der "Winnetou"-Neuverfilmung bei RTL ganz ohne Werbeunterbrechung zu sehen. Ein Geschenk des Streamingdienstes Amazon Prime Video an die Fernsehzuschauer. Lesen Sie mehr... ARD: Peinliche Panne bei der "Tagesschau" Bild: Tagesschau

Der "Tagesschau" unterlief in ihrer Dienstagsausgabe ein peinlicher Fehler. Darin erklärte das ARD-Nachrichtenmagazin die deutsche Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Kim Fisher für tot. Eigentlich sollte über den Tod der "Star Wars"-Darstelllerin Carrie Fisher berichtet werden. Mehr dazu hier...

Sky bleibt Handball-Sender Nr. 1 in Deutschland und Österreich

Der Pay-TV-Anbieter Sky wird auch in den kommenden Jahren der Handball-Sender Nummer eins in Deutschland und Österreich bleiben. Das Unterföhringer Unternehmen konnte sich kurz vor dem Beginn der Handball-WM die exklusiven Übertragungsrechte für die VELUX EHF Champions League sichern. Hier gehts weiter...

