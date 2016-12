Die Woche: Sky-Übernahme und Unitymedia wird digital

Der zweite Versuch des Medienmoguls Rupert Murdoch, den Bezahlsender Sky komplett zu übernehmen, nimmt langsam Gestalt an, und EO TV startet in den 24-Stunden-Sendebetrieb. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

UPDATE zu: Vodafone baut HD-Angebot im Kabel aus Bild: Vodafone

Kabel-Kunden von Vodafone können sich demnächst auf ein erweitertes HD-Angebot freuen. Das Telekommunikationsunternehmen nimmt gleich sechs weitere Sender mit hochauflösenden Bildern in sein Programm auf, drei davon im Free-TV. Hier lesen Sie weiter... Unitymedia: Details zur Analogabschaltung 2017 Bild: © stockWERK - Fotolia.com

2017 will Unitymedia als erster Kabelanbieter die Volldigitalisierung hierzulande angehen und komplett auf digitalen Fernsehempfang umstellen. Nun gibt es auch erste Details, wie der Umstieg ablaufen soll. Lesen Sie mehr... EO TV startet 24-Stunden-Sendebetrieb Bild: © Sven Bähren - fotolia.com

Bisher sendete EO TV als Programmfenster bei Ric, nun baut der Kanal sein Programm aus und startet den Sendebetrieb als Vollprogramm, sodass die Zuschauer 24 Stunden am Tag EO TV in HD sehen können. Mehr dazu hier...

21st Century Fox will 14 Milliarden Euro für Sky zahlen Bild: Sky Deutschland

Der Mega-Deal scheint fast perfekt: Für knapp 14 Milliarden Euro will 21st Century Fox den europäischen Bezahlsender Sky übernehmen. Es ist Rupert Murdochs zweiter Versuch, den Konzern komplett zu schlucken. Hier gehts weiter...