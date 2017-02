Die Woche: Sky spricht mit Mediaset und FC Bayern-TV-Sender

Sky hat Interesse am Pay-TV-Angebot von Mediaset, der FC Bayern München startet seinen eigenen TV-Sender bei der Telekom. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Sky: Interesse an Pay-TV-Sender von Mediaset Bild: Sky Deutschland

Neue Hoffnung für Mediaset: Nachdem der Verkauf der Pay-TV-Sparte an den französischen Konzern Vivendi scheiterte, scheinen nun Verhandlungen mit Sky kurz vor dem Abschluss zu stehen. Hier lesen Sie weiter... FC Bayern startet eigenen Sender bei Entertain TV Bild: © KB3 - Fotolia.com

Was sich bereits Anfang des Jahres angekündigt hat wird Ende Februar Gewissheit: Der FC Bayern München startet bei Entertain TV seinen eigenen linearen Fernsehsender und tritt so in Konkurrenz zu den etablierten Sportsendern. Lesen Sie mehr... Freenet TV: Guthabenkarte zur Freischaltung erhältlich Bild: © Grafik: freenet AG

Freenet TV, das über den neuen digitalterrestrischen Übertragungsstandard DVB-T2 HD rund 40 Privatsender größtenteils in HD verfügbar macht, stellt sein Bezahlsystem vor: Ab dem heutigen Dienstag ist die Guthabenkarte für das Bezahlangebot erhältlich. Mehr dazu hier...

DVB-T2 HD: NDR vollzieht weichen Umstieg Bild: Projektbüro DVB-T2 HD Deutschland

Am 29. März wird in den ersten deutschen Ballungszentren auf DVB-T2 HD umgestellt, der alte digtalterrestrische Standard DVB-T geht dann in diesen Regionen vom Netz. Beim NDR hat man sich jedoch für einen weichen Umstieg entschieden. Hier gehts weiter...