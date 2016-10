Die Woche: Technische Störung bei Sky und neues Logo bei Sat.1

Sky hat mit einer technischen Störung zu kämpfen, kann aber gute Quartalszahlen präsentieren. Sat.1 wirft sich in Schale und präsentiert ein neues Logo. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Ärgernis für Sky-Kunden: Die routinemäßige Aktualisierung der EPG-Daten ließ viele Receiver abstürzen und verhinderte so den Empfang. Der Pay-TV-Anbieter hat jedoch bereits eine Lösung des Problems aufgezeigt. Sat.1: Neues Logo im Retro-Look

Am Mittwoch ist es soweit: Sat.1 präsentiert sein neues Logo. Auch das eingeblendete Senderlogo wird erneuert. In Erinnerung an alte Zeiten wird der Sat.1-Ball wieder knallbunt. Auch die Schriftart soll erneuert werden. ARD und ZDF wollen Rundfunkbeitrag neu berechnen

Beim Streitthema Rundfunkbeitrag denken ARD und ZDF bereits über die kommende Beitragsperiode hinaus und schlagen neue Berechnungsmodelle vor. So will die ARD den Beitrag am Bruttoinlandsprodukt orientiert sehen. Ein Anstieg des Beitrags wird es dennoch geben.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres kann die Sky-Gruppe wieder positive Zahlen verweisen. So konnte die Zahl der Abonnenten und die Umsätze weiter gesteigert werden. In Sachen Kunden sorgte Sky Deutschland dabei für den größten Anstieg.