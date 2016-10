Die Woche: Zwei neue UHD-Sender und Kehrtwende bei Servus TV

Neben dem zweiten UHD-Sender von Sky ist über Astra 19,2 Grad Ost ein weiterer Kanal in 4K gestartet. Zudem hat sich Servus TV dazu entschlossen, auch weiterhin in Deutschland zu senden. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Neuer Sender in UHD über Satellit aufgeschaltet Bild: © jules - Fotolia.com

Ultra HD nimmt Fahrt auf: Nachdem der Pay-TV-Anbieter Sky den Start ins ultrahochauflösende Zeitalter vollzogen hat, wird über Satellit nun ein neuer UHD-Sender aufgeschaltet. Hier lesen Sie weiter... Sky startet zweiten UHD-Sender zur Champions League Bild: © Sky Deutschland

Pünktlich zum Auftakt des dritten Champions-League-Spieltags versorgt Sky auch seinen zweiten UHD-Sender mit Inhalten. Leverkusens Auftritt am Dienstag gegen Tottenham wird in ultrahochauflösenden Bildern live übertragen. Lesen Sie mehr... Erneute Wende: Servus TV sendet auch in Deutschland weiter Bild: Servus TV

Auch 2017 soll in Deutschland weiter Servus TV gesehen werden können. Nachdem der Red-Bull-Sender erst im Sommer das Ende des Betriebs außerhalb Österreichs verkündet hatte, erfolgt nun die Kehrtwende. Nicht die erste Rolle rückwärts. Mehr dazu hier...

Card-Sharing: Sky feiert nächsten Erfolg vor Gericht Bild: © Sky Deutschland, © CI Plus, © Abstractus Designus - Fotolia.com

Die Verurteilung eines Card-Sharing-Betreibers wegen illegaler Verbreitung von Sky wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Celle bestätigt. Für den Pay-TV-Anbieter ein wichtiger Sieg im Kampf gegen illegale Streamer. Hier gehts weiter...