"Die Wollnys" im August zurück bei RTL 2

"Die Wollnys" gehören vermutlich zu den bekanntesten Fernsehfamilien Deutschlands. Der Umbau ihres Domizils geht ab August in Doppelfolgen weiter.



Im August geht der Umbau des "Wollny"-Hauses weiter. Bevor sie in ihr neues Heim in Neuss ziehen können, muss noch einiges getan werden. Um Geld zu sparen, erledigen sie so viel wie möglich selbst. Das bedeutet: Purer Stress in der zwölfköpfigen Großfamilie.