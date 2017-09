Die Zeiger stehen auf Derby: HSV und Werder kicken live bei Sky

Bereits zum 107. Mal treten der Hamburger SV und Werder Bremen im Nord-Derby gegeneinander in der Fußball Bundesliga an. Sky zeigt die Begegnung live.



Am Samstag steht der 7. Bundesliga-Spieltag an. Wieder einmal spielt im Duell zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen die Angst vor dem Abstieg mit. Zuschauer können um 18.30 Uhr dabei sein, denn der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Match, das gleichzeitig die 107. Begegnung der beiden Vereine ist, live.