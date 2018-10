Die beliebteste Sportsbar Deutschlands ist in Mannheim

Über 200 Bars nahm Statista im Auftrag von Sky Deutschland unter die Lupe. Die Mission: Die beliebteste Sky Sportsbar Deutschlands finden. Fündig wurde man im Süden Deutschlands, in Mannheim. Dort ist die Sieger-Kneipe "Whistle Great Sports. Fine Food" zu Hause.

Was ist das Geheimrezept der Sportsbar? "Bei uns werden die Fußballübertragungen dank Sky groß geschrieben: Bundesliga, Premier League, La Liga, Champions League - was will man mehr? Dazu super Stimmung, leckeres Essen und auf Wunsch gibt es bei uns sogar Bier zum Selbstzapfen direkt am Tisch! Ein Live-Sport-Erlebnis fast wie im Stadion, aber in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre - genau das macht das Whistle aus", erklärt Katinka Wilm aus der Einrichtung.Insgesamt wurden 23 Sportbars ausgezeichnet. Dabei hatte das Mannheimer Whistle kategorienübergreifend die höchste Punktzahl erzielt. Damit landete sie vor dem Red Rock in Bremen. In der Fan-Bewertung gab es einen weiteren Sieger: Richis Pizzeria in Gersfeld. Dicht gefolgt ist das Restaurant von der Westbar in Frankfurt-Höchs.Neben dem Gesamtsieger wurden auch die beliebtesten Bars in den Einzelkategorien ausgezeichnet. In der Kategorie bestes Sportangebot und bester Service wurde beispielsweise jeweils die "Denk Mal Lounge" (Berlin) prämiert.