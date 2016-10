Die besten Casino-Filme im Überblick

Großes Glück und existenzvernichtende Niederlagen liegen im Casino nah beinander. Kein Wunder, dass das Thema Casino immer wieder zum Stoff großer Hollywood-Filme wurde.



Glücksspiel übt für viele eine große Faszination aus. Die Jagd nach dem großen Jackpot bedeutet einen Adrenalin-Kick, der nur von Extremsport getoppt werden kann. Logisch, dass das Glücksspiel also auch genug Stoff für Hollywood und seine Filmindustrie bietet. Doch welches sind denn nun die besten Blockbuster rund um die Themen Casino und Glücksspiel? Wir haben uns auf die Suche nach den besten Casino-Filmen aller Zeiten gemacht. Sortiert sind die Filme alphabetisch.