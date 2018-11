Die erfolgreichste US-Serienneuheit der Saison ab 2019 bei Sat.1

In den Vereinigten Staaten ist die Serie auch aufgrund ihres aktuellen Skandal-Potentials ein Superhit: Titelgebend ist die US-Bundespolizei FBI; im Mittelpunkt stehen ihre brisanten Ermittlungen.



Eine Krimi-Serie geht andere Wege: Statt die ausgetretenen Pfade der unidentifizierten Wasserleichen in Großstadtkanälen weiter zu beschreiten, widmet sich "FBI" eher dem Verbrechen auf einer gesellschaftlich-politischen Ebene.