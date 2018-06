Die erfolgreichsten Streamingformate im Mai

"Tote Mädchen lügen nicht" belegt im "Goldmedia"-Serien-Ranking für den Monat Mai die Pole Position. In der Kategorie Film kann die Neuadaption von "Baywatch" mit Dwayne Johnson klar punkten.



Die zweite Staffel des Publikumserfolgs "Tote Mädchen lügen nicht" (Originaltitel: "13 Reasons Why") ist erfolgreich vom Stapel gelaufen - insgesamt verzeichnet die Serie im Mai 17,5 Millionen Aufrufe und landet damit bei "Netflix" auf platz eins, vor dem hauseigenen Format "Money Heist" (Deutsche Fassung: "Haus des Geldes") aus spanischer Produktion.



Der seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt andauernde Serien-Hit "The Walking Dead" konnte sich mit 12,8 Millionen Abrufen ebenfalls seiner ungebrochenen Beliebtheit Gewiss sein und belegt im "Goldmedia"-Ranking, das in Zusammenarbeit mit "Horizont Online" ermittelt wurde, den dritten Platz.