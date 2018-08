Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals auf Sky und im Ersten

Das kommende Fußball-Wochenende steht ganz im Zeichen des Duells "David gegen Goliath". In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals werden von Freitag bis Montag insgesamt 32 Pokalspiele angepfiffen.



Sky überträgt sämtliche Partien wahlweise einzeln und in der Konferenz. Beginnend am Freitagabend, wenn beispielsweise Vizemeister FC Schalke 04 beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 antreten muss. In zwei weiteren Partien treffen die beiden Zweitligisten Magdeburg und Darmstadt und der FC St. Pauli und Wehen-Wiesbaden aufeinander.

Am Sonnabend reist der Pokalfinalist FC Bayern nach Niedersachsen zum Regionalligisten SV Drochtersen/Assel und Titelverteidiger Eintracht Frankfurt spielt beim SSV Ulm. Am Abend empfängt Hansa Rostock den Bundesligisten VfB Stuttgart.



Am Sonntag möchte unter anderem Viktoria Köln für eine Sensation sorgen und RB Leipzig ein Bein stellen.



Den Abschluss der ersten Pokalrunde bilden Zweitligist Greuther Fürth und Borussia Dortmund am Montagabend.



Das Erste bringt am Sonnabend und am Sonntag ab 18 Uhr Zusammenfassungen der Partien vom Tag in der "Sportschau". Am Montag überträgt die ARD das Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Borussia Dortmund live und im Anschluss wieder eine Zusammenfassung der Partien des Tages.



Die Partien auf Sky:





Freitag:

20.15 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: 1. FC Schweinfurt - FC Schalke 04 auf Sky Sport 2 HD

20.30 Uhr: 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 3 HD

20.30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli auf Sky Sport 4 HD

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

14.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

15.15 Uhr: SV 07 Elversberg - VfL Wolfsburg auf Sky Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München auf Sky Sport 2 HD

15.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 3 HD

15.15 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim auf Sky Sport 4 HD

15.15 Uhr: VfR Wormatia Worms - Werder Bremen auf Sky Sport 5 HD

15.15 Uhr: 1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen auf Sky Sport 6 HD

15.15 Uhr: SV Linx - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport 7 HD

15.15 Uhr SV Rödinghausen - Dynamo Dresden auf Sky Sport 11 HD

15.15 Uhr TuS Dassendorf - MSV Duisburg auf Sky Sport UHD und im Livestream

18.25 Uhr: TuS Erndtebrück - Hamburger SV auf Sky Sport 2 HD

18.25 Uhr: Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport 3 HD

18.25 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - SV Sandhausen auf Sky Sport 4 HD

20.35 Uhr: FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart auf Sky Sport 5 HD

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

14.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

15.15 Uhr: BSG Chemie Leipzig - Jahn Regensburg auf Sky Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: Karlsruher SC - Hannover 96 auf Sky Sport 2 HD

15.15 Uhr: FC Viktoria Köln - RB Leipzig auf Sky Sport 3 HD

15.15 Uhr: TuS RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 4 HD

15.15 Uhr: TSV Steinbach - FC Augsburg auf Sky Sport 5 HD

15.15 Uhr: BFC Dynamo - 1. FC Köln auf Sky Sport 6 HD

15.15 Uhr: SC Weiche Flensburg - VfL Bochum auf Sky Sport 7 HD

15.15 Uhr: 1. FC Lok Stendal - Arminia Bielefeld auf Sky Sport 11 HD

15.15 Uhr: SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport UHD und im Livestream

18.25 Uhr: BSC Hastedt - Borussia M'gladbach auf Sky Sport 2 HD

18.25 Uhr: TSV 1860 München - Holstein Kiel auf Sky Sport 3 HD

18.25 Uhr: Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport 4 HD

20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

18.20 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC auf Sky Sport 2 HD

18.20 Uhr: Energie Cottbus - SC Freiburg auf Sky Sport 3 HD

18.20 Uhr: SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt 04 auf Sky Sport 4 HD

20.35 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund auf Sky Sport 5 HD

Sonnabend:Sonntag:Montag: