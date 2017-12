Die europäischen Kabelbetreiber setzen 23,5 Milliarden Euro um

Der Breitbandsektor konnte seinen Umsatz im Jahr 2016 weiter steigern. Nach Angaben des European Broadband Cable Yearbook stieg der Umsatz der Branche um 4 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro.



In der Europäischen Union (EU) hatten bis Ende 2016 65,1 Millionen Haushalte einen Breitbandanschluss, das entspricht 30,5 Prozent aller Fernsehhaushalte. Dabei stiegen die Einnahmen aus den Internetkosten und machen derzeitig 34 Prozent der Einnahmen der westeuropäischen Kabelbetreiber aus.