Die große Gadsby - Komikerin wird durch Netflix zum Star

Vor ein paar Wochen kannte Hannah Gadsby außerhalb von Australien kaum jemand. Durch einen Live-Mitschnitt ihrer Abschieds-Vorstellung bei Netflix hat sich das geändert. Und jetzt: Aufhören? Oder weitermachen?



Den letzten Auftritt mit ihrem Comedy-Programm "Nanette" hat Hannah Gadsby gerade hinter sich. Im kanadischen Montreal war die Australierin Ende Juli noch einmal zu sehen. Es war wie die 200 Male zuvor - die erste halbe Stunde Gelächter und dann: Schluss mit lustig. Nur, dass die meisten Leute im Publikum das jetzt schon wussten. Aus der 40-Jährigen, die kaum jemand kannte, ist eine der großen Nummern der Comedy geworden. Das liegt daran, dass seit Juni ein Live-Mitschnitt von "Nanette" beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist und zahlreiche begeisterte Kritiken bekam.