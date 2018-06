"Die junge Nacht der ARD" neu im Radio

Die ARD feilt am Nachtprogramm im Hörfunk. Dem Nachwuchs Deutschlands soll in "Die junge Nacht der ARD" eine Bühne gegeben werden. Wer nicht ins Bett kommt, wird mit Pop versorgt.



Die "ARD Infonacht" des MDR versorgt Hörer über die ganze Nacht hinweg mit Nachrichten und Informationen, beim "ARD Nachtkonzert" des BR gibt es klassische Musik satt und in der "ARD Hitnacht" vom NDR und der "ARD Popnacht" des SWR gibt es Programm für mittelalte Nachteulen. Jetzt soll "Die junge Nacht der ARD" die Nachtversorgung der Hörfunkprogramme ergänzen.