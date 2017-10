Die kleinen Parteien Niedersachsens im Wahlcheck im NDR

Nach der Wahl ist vor Wahl - in Niedersachsen müssen die Bürger nächstes Wochenende schon wieder zur Wahlurne schreiten. Fünf Tage zuvor zeigt der NDR das Duell der Kandidaten von SPD und CDU und wie nun bekannt wurde im direkten Vorlauf auch das Duell der kleinen Parteien.



Der Termin für das Fernsehduell zwischen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dem Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) ist schon länger bekannt. Sie liefern sich ihr Wahlduell am Dienstag, 10. Oktober zwischen 21 und 22.15 Uhr.



Am gleichen Tag wird es um 18 Uhr eine Runde von Vertretern der bereits im Landtag sitzenden Parteien Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit Vertretern der zwei Parteien Die Linke und AfD, die nach den Umfragen ebenfalls realistische Chancen auf einen Einzug in den Landtag haben.