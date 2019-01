Die kompletten NFL-Playoffs live bei ProSieben und DAZN

2019 startet mit packender Football-Action in das Jahr - DAZN und ProSieben sorgen dafür, dass alle Playoff-Spiele der amerikanischen Profiliga NFL live sind in Deutschland zu sehen sind.



Das Besondere: Alle elf Spiele gibt es sowohl live im Free-TV (acht bei ProSieben, drei weitere bei ProSieben Maxx), als auch im Netz bei DAZN. Über die bereits heute startenden Wild Card Games können sich die besten Teams der Regular Season, die nicht ihre Division gewonnen haben, für die Divisonal Round qualifizieren. In den NFC und AFC Divisional Games werden dann die Teams für die Conference Championship Games ermittelt, aus denen die beiden Sieger dann im Super Bowl LIII in Atlanta (in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar - live auf ProSieben und DAZN) aufeinander treffen.