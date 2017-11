Die lange Boxnacht beim MDR: In Monaco fliegen die Fäuste

In Monte Carlo wird ein Casino zum Boxring umfunktioniert: Grund dafür ist die Box-Europameisterschaft im Schwergewicht. Boxfans können auch aus weiter Ferne dabei sein, denn der Mitteldeutsche Rundfunk und "Sport im Osten" sind dabei.



Am 4. November heißt es "Ring frei!" für Titelverteidiger Agit Kabayel und seinen Herausforderer Dereck Chisora. In dem Casino von Monte Carlo geht es um den Europameistergürtel im Schwergewicht. Die Begegnung wird am Samstag bei "Sport im Osten" zu sehen sein. Im MDR-Fernsehen treten der EBU-Boxeuropameister Kabayel und der ehemalige Europameister Chisora um 22.30 Uhr in den Ring.