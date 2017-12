"Die letzten Jedi" erobert nordamerikanische Kinocharts

Dass auch der jüngste "Star Wars"-Film an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts klettert, damit hatte wohl jeder gerechnet. Blieb die Frage: Wie viel würde er einspielen? Und hat irgendein anderer Film dagegen eine Chance?



Das "Star Wars"-Universum bleibt unschlagbar: Auch der jüngste Film der Science-Fiction-Reihe hat an seinem Eröffnungswochenende die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. "Star Wars: Die letzten Jedi" spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 220 Millionen Dollar (etwa 187 Millionen Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.