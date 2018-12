Die neue ARD-Mediathek ist online

Es hat etwas länger gedauert als geplant, aber ab sofort kann die neue ARD-Mediathek abgerufen werden. Dabei gibt es Verbesserungen, aber auch weniger gelungenes.



Groß angekündigt und dann eher im Stillen ohne großes Trara online gestellt - so könnte man den Launch der neuen ARD Mediathek beschreiben. Seit ein paar Tagen gibt es das Portal bereits in App-Form, aber nun steht auch die Browser-Variante parat.