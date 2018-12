Die neue "Heidi" feiert Free-TV-Premiere im ZDF

Das ZDF nimmt seine Zuschauer mit in die Schweizer Berge. Dort wartet "Heidi", um sich in der Neuverfilmung des Buch-Klassikers von Johanna Spyri zu zeigen.



Es ist einer DER Kinder-Klassiker: "Heidi". Die Geschichte um das verwaiste Mädchen, das von ihrer Tante zum Großvater in die Berge gebracht wird, feiert ein Comeback. In einer Neuverfilmung wird das Buch von Johanna Spyri erneut erzählt. Das Ergebnis ist am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF zu sehen.