Die neuen Fritz!Box-Modelle sind da

Mit der Fritz!Box 7590 und 6590 Cable bringt AVM seine zwei neusten Modelle für DSL und Kabel auf den Markt. Intelligentes und schnelles Wlan mit hoher Reichweite sei die Stärke der Geräte, verspricht der Hersteller.



Die Fritz!Box 7590 ist dabei für den DSL-Anschluss gedacht. Sie unterstützt Supervectoring 35b und erreicht dem Unternehmen zufolge bis zu 300 MBit pro Sekunde. Das Schwestermodell, das AVM an den Start bringt, ist die Fritz-Box 6590 Cable.