Die passenden Sitzmöbel zum gemütlichen TV-Abend

Zum anständigen Fernsehabend gehört auch eine anständige Sitzgelegenheit. Stark im Kommen sind Ohrensessel - früher aus schwerem Leder gefertigt ein Statussymbol der Oberklasse, gibt es die Modelle mit den zwei seitlich nach von zeigenden Kopfstützen heute in vielen verschiedenen Stoffen und Designs.



Mit ihrem majestätisch wirkenden Formen, insbesondere mit der besonders hochgezogenen Rückenlehne sind sie ein Blickfang für jedes Zimmer und für die neue digitale Fernsehqualität in Ultra HD und 4K auch absolut der angemessene Begleiter. Es geht schließlich ums Wohlfühlen und komfortables Fernsehschauen auf Augenhöhe. Wird noch ein passender Hocker für die Fußablage mitgeliefert, steht dem stilvoll genossenem abendlichen Programm bei Netflix, Waipu Tv sowie bei einem spannenden Tatort in der ARD oder dem Fernsehfilm der Woche im ZDF, selbstverständlich auch digital und in HD, nichts mehr entgegen.





Wo kann ein Ohrensessel bestellt werden und was kostete er?

Ohrensessel kosten heute kein Vermögen mehr. Gute Modelle gibt es je nach Qualität und Stoff schon unter 300 € inklusive Versand. Natürlich gilt auch hier: Je extravaganter der Sessel mit, um so höher dürfte der Preis sein. Grundsätzlich ist ein Ohrensessel als Zubehör zum Digitsalfernsehen für jedes Budget verfügbar. Die Auswahl ist online in der Regel viel größer als im Möbelgeschäft.Aber das ist auch klar. Schließlich gibt es im Möbelgeschäft auch nur ein begrenztes Lager. Oft ist es sogar so, dass die Modelle erst nach einem Kauf beim Hersteller bestellt werden, sodass entsprechende Lieferzeiten eingeplant werden müssen. Wer den Sessel online kauft, hat dagegen einige Vorteile. Das Stück kann auch noch bis zu vierzehn Tage nach Lieferung, ohne Angabe von Gründen, zurückgesandt werden.Allerdings sollten Kunden in dieser Zeit vorsichtig mit dem Sessel umgehen und keine Flecken auf dem Möbelstück hinterlassen. Sonst kann es auch online kompliziert werden. Neben dem Preis und dem Design wird empfohlen, von vornherein auf einen robusten und abwaschbaren Stoff zu achten. Schließlich soll der Sessel nicht nur einfach so dastehen, sondern auch regelmäßig genutzt werden. Es gibt praktisch für jedes Material auch passende Pflegemittel.

Wenn es unbedingt ein Ohrensessel aus Leder sein soll, ist die Lederpflege sogar obligatorisch, um das Leder straff und glänzend zu halten und unnötige Gebrauchsspuren innerhalb der Lebensdauer zeitlich nach hinten zu verlagern. Für manche Modelle gibt es auch Überzüge, die abnehm- und waschbar sind. Tipp: Gleich einen zweiten Überzug, gern auch in einer anderen Farbe und mit einem anderen Muster, dazu kaufen.





Abstand zum TV

Die passende Konsole zum Ohrensessel

Beim Kauf sollte auch bedacht werden, dass ausreichend Platz vorhanden sein sollte, um den Ohrensessel ausreichend in Szene zu setzen. Da die neuen Smart TVs mit Digitalfernsehen die Angewohnheit haben immer größer zu werden muss auch der Abstand zum TV mitwachsen. So um die 3,5 bis 4 Meter Länge sollte das Wohnzimmer schon haben und es sollte auch nicht allzu sehr mit anderen Möbeln zugestellt sein.Wer sich seinen Ohrensessel mit Hocker holt, braucht natürlich noch etwas mehr Platz, um nicht ständig über den Hocker oder Sessel steigen zu müssen, wenn man mal auf die andere Seite will.