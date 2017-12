"Die politische Intrige": 3sat-Doku über politische Machtkämpfe

Nicht nur Serien wie "Game of Thrones" oder "The Crown" sind geprägt von Intrigen und Machtkämpfen, auch auf dem politischen Parkett wird häufig zu einer List gegriffen. Die 3sat-Doku "Die politische Intrige" beleuchtet genau solche schmutzigen Unternehmungen.



Am Mittwoch zeigt 3sat zur Primetime "Die politische Intrige" in der Erstausstrahlung. Die Doku soll zeigen, wie Machenschaften in der deutschen Politik ihre Dynamik entwickelten.