Die roten Bullen live im ZDF

Der letzte Gruppenspieltag der UEFA Champions League steht an. Kann RB Leipzig in seiner ersten Champions-League-Saison den Einzug ins Achtelfinale schaffen oder überwintern sie in der Europa League.



Ein Sieg im Heimspiel gegen Besiktas Istanbul reicht allein nicht für ein Weiterkommen. Der in der Tabelle vor den Leipzigern stehende, punktgleiche FC Porto empfängt den AS Monaco.

Das ZDF überträgt das Spiel aus der Red Bull Arena ab 20.25 Uhr live. Durch die Sendung führen Moderator Jochen Breyer und Fußballexperte Oliver Kahn. Das Spiel aus Leipzig wird ZDF-Reporter Oliver Schmidt kommentieren.



Mit Besiktas Istanbul empfängt RB Leipzig den schon qualifizierten Gruppenersten der Gruppe G. Die Mannschaft aus der Türkei hatte das Hinspiel 2:0 gewonnen. Das Mittwochsspiel ist für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl richtungsweisend.



Im "UEFA Champions League Magazin" um 19.20 Uhr gibt es eine Zusammenfassung der Partie vom Dienstag zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain. Mit einem hohen Sieg können die Bayern noch Gruppenerster werden.



Nach dem Livespiel stehen die Zusammenfassungen der Spiele des BVB gegen Real Madrid und vom FC Liverpool gegen Spartak Moskau auf dem Programm.

