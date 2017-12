"Die tollen Fußballstars" um Captain Tsubasa kommen zurück

Die beliebte Fußball-Anime-Serie "Captain Tsubasa" (dt. "Die tollen Fußball-Stars") kehrt anlässlich der WM 2018 in Russland zurück ins Fernsehen - vorerst zwar nur ins japanische, aber man darf ja noch hoffen.



Denn auch hierzulande liefen "Die tollen Fußball-Stars" lange erfolgreich im TV. 1995 feierten sie einst ihr TV-Debüt in Deutschland auf RTL 2 und sind seitdem vielen mittlerweile groß gewordenen Fans von Animes und des runden Leders in prächtiger Erinnerung geblieben.