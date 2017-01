Die volle Ladung Eishockey bei Sport1 im Januar

Beim Duell der Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Krefeld Pinguine treffen zwei Teams mit Ambitionen aufeinander. Es geht um die Playoffs. Aber auch in der Champions Hockey League geht es bei Sport1 heiß her.



Sport 1 zeigt im Januar drei spannende Eishockey-Matches. Davon sind zwei Spiele aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wenn die Pinguine aus Krefeld am Freitag auf die zweitplatzierten Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg treffen, geht es für die Krefelder um nicht weniger als den Einzug in die Pre-Playoffs. Sport1 zeigt das Spiel am 13. Januar live ab 19.25 Uhr.