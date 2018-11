Dienstag ist Rententag in ARD und SWR

Zu allen Fragen rund um die Rente gibt es am Dienstag, 6. November wieder einen gemeinsamen Rententag von "ARD-Buffet" und "Kaffee oder Tee". Im Mittelpunkt des gemeinsamen Rententags beider Live-Sendungen stehen wieder Zuschauerfragen.



In den Sendungen gibt es Antworten auf Fragen, wie es weiter mit meiner Rente geht, was mich erwartet im Alter oder was der jährliche Rentenbescheid aussagt. Beantwortet werden auch Fragen rund um die Erwerbsunfähigkeit und Reha-Maßnahmen bei der Deutschen Rentenversicherung.