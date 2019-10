Dienstag startet Arte die zweite digitale Opernspielzeit

Musikalischer Genuss aus ganz Europa – in Partnerschaft mit 23 führenden Opernhäusern und Festivals aus 14 europäischen Ländern dirigiert der Kultursender zum zweiten Mal sein Onlineangebot Arte Opera in die oktavenreiche Welt der Oper.



Die kommenden Monate bietet Arte Opernliebhabern ein vielfältiges Programm in einer eigens kuratierten digitalen Opernspielzeit. Die Produktionen sind weltweit frei verfügbar und werden live in sechs Sprachen untertitelt: Neben der deutschen und französischen Sprachfassung bietet Arte dank der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union auch Untertitel in englischer, italienischer, polnischer und spanischer Sprache an. Zu sehen sind die Opern im Livestream und auch im Nachhinein als Video-on-Demand.