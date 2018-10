Diese 20 Spiele werden auf der PlayStation Classic sein

Die PlayStation Classic kommt am 3. Dezember pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in die Läden. Nun stehen auch die 20 vorinstallierten Spiele fest. Ein bestimmter Kracher wird jedoch fehlen.



Die Mini-Konsole ist 45 Prozent kleiner als die ursprüngliche erste PlayStation aus dem Jahr 1994 und wird mit zwei Controllern ausgeliefert. Ab Anfang Dezember kann man dann beispielsweise im allerersten "Grand Theft Auto" in drei verschiedenen Städten für Chaos sorgen oder in "Destruction Derby" seine Konkurrenten in zerstörerischen Rennen zerstören.

Nicht wenigen werden auch noch die damaligen Videospiel-Meilensteine "Final Fantasy VII" und "Metal Gear Solid" im Gedächtnis sein. In den Spielen wird man noch einmal an der Seite von Cloud Strife respektive Solid Snake die Welt retten können. Auch die bekannten Jump 'n' Run Spiele wie "Oddworld: Abe’s Oddysee" und "Rayman" sind mit von der Partie. Das sehr beliebte "Crash Bandicoot" fehlt hingegen allerdings.





Spiele auf der PlayStation Classic: