Diese Emmy-nominierten Serien laufen bei Sky

Diesen Samstag (14. September) werden die "Creative" Awards, also die Auszeichnungen rund um Make-Up, Kostüme und Spezialeffekte vergeben. Am 22. September folgt dann die 71. Emmy-Verleihung in der Sparte Prime Time.



TNT-Serie wird die Verleihung im Microsoft Theater in Los Angeles in der Nacht zum 23. September ab 1 Uhr live übertragen. Die Gala beginnt dann um 2 Uhr. Die meisten Nominierungen für den Emmy hat "Game of Thrones" mit 32 Nominierungen, gefolgt von "The Marvelous Mrs. Maisel" mit 20 und der HBO/Sky-Koproduktion "Chernobyl" mit 19 Nominierungen.