Diese Kalender für Film- und Serienfans liegen 2017 im Trend

Wenn echte Film- und Serienfans die Sammelleidenschaft packt, gehören Jahr für Jahr Kalender zur Grundausstattung. Auf diese Kalender sollten die Serien- und Filmliebhaber 2017 nicht verzichten.



Echten Filmfans reicht es nicht, sich den Lieblingsfilm nur einmal anzuschauen. Meist sammeln sie zusätzlich allerhand Utensilien, die mit dem Film oder der Serie in Verbindung stehen: Schlüsselanhänger, Maskottchen, Bettwäsche oder bedruckte Tassen stehen bei den Filmfans hoch im Kurs. Besonders beliebt sind Jahr für Jahr auch die Film- und Serienkalender. Sie bieten den Fans die Möglichkeit, sich das ganze Jahr über von den schönsten Szenen aus dem Film oder der Serie begleiten zu lassen. Doch welche Kalender werden im nächsten Jahr besonders gefragt sein?



Angesagte Fernsehkalender für Kinder und Jugendliche



Insbesondere für Kinder ist das Angebot an Film- und Serienkalendern groß. Das liegt natürlich auch daran, dass es zahlreiche schöne Filme für Kinder und Jugendliche gibt. Welche Kalender im folgenden Jahr gefragt sind, richtet sich meist nach den beliebtesten Filmen des aktuellen Jahres. Ein Highlight im Bereich der Animationsfilme war 2016 zum Beispiel der Film Pets. Wer sich schon immer einmal gefragt hat, was seine Haustiere während seiner Abwesenheit anstellen, hat sich diesen Film sicher nicht entgehen lassen. Die Pets-Kalender für 2017 bringen die witzigsten Szenen des Films direkt nach Hause.