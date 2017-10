Diese Serien schauen Netflix-Abonnenten in einem Rutsch

Welche Serien werden in Deutschland am schnellsten durchgesehen? Netflix hat nun Zahlen veröffentlicht.



Binge Watching ist laut Wikipedia, das Durchsehen von mehreren Folgen einer Serie am Stück. Binge Racing ist die extremere Form. Hier wird eine ganze Staffel oder gar Serie am Stück angesehen. Möglich machen dieses Phänomen Streamingportale wie Amazon Prime oder Netflix. Hier werden ganze Staffeln ins Netz gestellt.