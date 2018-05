Diese Songs begleiten die WM im Ersten und Zweiten

Die Weltmeisterschaft fängt bald an. Doch was fehlte bislang noch? Die WM-Songs! Die ARD und das ZDF haben sich jetzt jeweils für ihre Lieblingslieder entschieden, die während der Berichterstattung rauf- und runterlaufen werden.



Nicht nur der offizielle Hit der Fifa, den im Übrigen kein geringerer als Will Smith schmettern wird, bleibt den Sommer über sicherlich in den Ohren Fans hängen. Auch die WM-Songs von ARD und ZDF garantieren stets eine enorm hohe Rotation und damit wahrscheinlich auch einen Chart-Hit.