Diese Technologien werden unseren Videokonsum verändern

Schon in den letzten wenigen Jahren hat sich der Weg, wie wir Videos konsumieren, radikal verändert. Doch dass man solche Inhalte statt im TV jetzt im Netz sieht, ist noch nicht das Ende der Evolution.



Untersucht wurde dieses Thema von der Telstra-Tochter Ooyala, die selbst eine Videoplattform anbietet, und Park Associates. Dabei kamen sie auf fünf Trends, die sich auf den Videokonsum der Zukunft auswirken. Das beeinflusst jedoch nicht nur den Zuschauer, sondern vor allem auch die Produzenten, die auf die aktuellen Zeitzeichen reagieren müssen. IP-basierte Technologie ist der erste Schritt, doch müssen noch einige auf dem Weg folgen.