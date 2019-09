Diese Woche im Angebot: Was kann der Smart-TV von Aldi?

Nicht nur Amazon lockt diese Woche mit günstigen TV-Produkten – auch der Discountmarkt Aldi hat in der laufenden Woche ein smartes Fernsehgerät im Angebot. Für wen lohnt sich der Kauf?



Die Tage werden wieder merklich kürzer und somit wird wieder mehr Zeit in den heimischen vier Wänden verbracht. So erklärt sich wohl auch die Schnäppchen-Offensive von Amazon im Bereich Home Entertainment – und auch der Zeitpunkt, an dem es jetzt in den tausenden Discountmärkten von Aldi Nord und Aldi Süd in ganz Deutschland einen Smart-TV zu kaufen gibt, scheint nicht ganz zufällig gewählt.

Doch was kann das Gerät der Discounter-Hausmarke Medion, das seit dem 23. September für günstige 449 Euro über die Ladentheke der vorrangigen Lebensmittelmarkte geht? Der Smart-TV Medion Life X15560 hat drei HDMI-Anschlüsse und eine Wireless-Display-Funktion für kabellose Bildübertragung von mobilen Geräten. LAN-Anschluss, WLAN-Modul und eine CI+-Schnittstelle sind ebenfalls eingebaut.



Der LCD-Bildschirm des Smart-TV mit 16-zu-9-Ratio hat eine Bilddiagonale von 55 Zoll, also 138,8 Zentimetern, während die Auflösung bei 3.840 x 2.160 Bildpunkten liegt (UHD). LED-Backlighting und HD-Triple-Tuner für digitales Fernsehen ohne zusätzliche Receiver sind ebenfalls inklusive.



Aldi bietet seinen Kunden sogar an, das doch recht sperrige Gerät bis nach Hause zu liefern – wer also einen Smart-TV mit soliden Leistungsdaten und Funktionen zu einem fairen Preis sucht, könnte mit dem Medion Life X15560 durchaus glücklich werden. Wer nach High-End Equipment sucht und entsprechende Anforderungen stellt, wird mit dem Discounter-Gerät in dieser vergleichbar geringen Preisklasse wohl nicht so viel anfangen können.