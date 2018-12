Diese deutsche Stadt schaut am meisten Prime Video

Auch wenn Amazon weiter konkrete Zuschauerzahlen schuldig bleibt, gibt Amazon zum Jahresende immer einige Fakten zu Prime bekannt. Neben den meistverkauften Artikel gibt es auch Informationen zur Videonutzung.



Demnach gehört Norderstedt neben dem amerikanischen Santa Clara und dem japanischen Tokai zu den drei Städten mit dem höchsten Prime-Video-Konsum weltweit. In den Städten werden so viele Stunden Prime-Video-Inhalte gestreamt wie in keiner anderen Stadt der Welt.