Diesmal Bildpannen auf DAZN bei Bayern gegen Ajax

Jetzt hat es offenbar auch DAZN erwischt. Beim Spiel der Münchner Bayern gegen Ajax Amsterdam klagten viele Nutzer via Twitter über Probleme mit dem Livestream.



Bei der gestrigen Champions-Begegnung zwischen Bayern München gegen Ajax Amsterdam, das 1:1 unentschieden endete, gab es offenbar schwere Bildprobleme beim Streaminganbieter DAZN, die zu Verzögerungen führten. So war bei vielen Zuschauern beispielsweise zu Spielbeginn noch nicht viel zu sehen beziehungsweise starkes Ruckeln angesagt, als in der Sky-Konferenz bereits über die zwischenzeitliche Bayern-Führung durch Mats Hummels gejubelt werden konnte.