Diesmal gibt es TV-Bilder - MDR zeigt RB Leipzigs Quali-Spiel

Nachdem das Weiterkommen RB Leipzigs in die Play-Offs zur Europa League noch lediglich bei Twitter zu sehen waren, überträgt der MDR diesen Donnerstag auch im TV.



Der Sendungstitel "Sport im Osten" war selten so treffend - der MDR zeigt am Donnerstag, ab 20.15 Uhr, das Hinspiel der Play-Offs zur Europa League zwischen Sorja Luhansk und RB Leipzig. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im etwa 400 km westlich von Luhansk gelegenen Saporischschja. Der ostukrainische Vertreter muss seine Spiele aufgrund des militärischen Konflikts mit Russland dort austragen.