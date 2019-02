Diesmal waren genügend da: Schlumpf-Weltrekord gelungen

Drei Jahre nach einem gescheiterten ersten Versuch wollten gestern private Organisatoren in Lauchringen am Hochrhein einen Schlumpf-Weltrekord aufstellen.



Nach Angaben der Organisatoren wurde damit ein Schlumpf-Weltrekord aufgestellt. In Lauchringen nahe der deutsch-schweizerischen Grenze kamen am Samstag 2.762 als Schlümpfe verkleidete Menschen zusammen, wie die Veranstalter mitteilten. Damit sei das "größte Schlumpftreffen der Welt" auf die Beine gestellt worden.



Der bisherige Rekord lag den Angaben zufolge bei 2510 Teilnehmern und wurde 2009 von Studenten in Wales aufgestellt. Diese Zahl sei nun erstmals übertroffen worden, bestätigte das Rekord-Institut für Deutschland.