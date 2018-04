"Dietland" feiert bei Prime Video Premiere

Dunkle Comedy verspricht Amazon mit dem neuen Exklusiv-Titel "Dietland". Ab Sommer feiert er in Deutschland bei Prime Video Premiere.



Nur kurz nach dem Start in der US-Heimat wird auch in Deutschland Prime Video die Dark-Comedy-Serie "Dietland" an den Start gehen. Ab 5. Juni werden die Folgen beim Streaming-Dienst online verfügbar sein. Die Basis von "Dietland" bietet der gleichnamige Bestseller von Sarai Walker von 2015.