Dietz-Werner Steck: "Tatort"-Kommissar Bienzle gestorben

Er war der "schwäbische Columbo", doch nun hat Dietz-Werner Steck, der den "Tatort"-Kommissar Bienzle verkörperte, für immer seinen Hut genommen. Der Schauspieler starb im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit.



Seine Paraderolle war der schwäbische Bruddler. Wobei Nichtschwaben zunächst mal erklärt sei, dass es sich dabei im einen Eigenbrötler handelt, einen Nörgler, ein Brummbär. 25 "Tatort"-Fälle aus Stuttgart löste der Schauspieler Dietz-Werner Steck zwischen 1991 und 2007 auf seine so typische Art. Meist grantig halt, bruddelnd eben. Gucken, verstehen, verhaften lautete das Bienzle-Prinzip, mit dem Steck ein Millionenpublikum begeisterte.