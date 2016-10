"Digital Award": Die Goldene Kamera wird digital

Die Goldene Kamera geht mit der Zeit und prämiert künftig nicht nur Beiträge aus Film und Fernsehen und der Musikbranche. Es werden auch Beiträge aus dem Netz mit dem "Goldene Kamera Digital Award" ausgezeichnet.



Seit langem dreht sich bei der Preisverleihung "Goldene Kamera" alles um Film, Fernsehen und Musik. Ab 2017 wird sich dies ändern, denn eine weitere Kategorie erhält Einzug in die Preisverleihung. Der "Goldene Kamera Digital Award" soll Beiträge aus dem Internet honorieren, die es ebenfalls ins öffentliche Rampenlicht geschafft haben.