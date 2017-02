Digital-Geschäft beschert ProSiebenSat.1 Rekordjahr

Auf dem Weg, sich von Werbeeinnahmen unabhängiger zu machen, ist ProSiebenSat.1 eine guten Schritt vorwärts gekommen. Dank des weiter boomenden Digitalgeschäfts konnte die Mediengruppe zudem 2016 als weiteres Rekordjahr deklarieren.



Für ProSiebenSat.1 brachte das Jahr 2016 weitere Rekordwerte. Dabei konnten zum wiederholten Mal der Umsatz und der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen (EBITDA) gesteigert werden. Für den Anstieg des Umsatzes um 17 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro und des EBITDA um 10 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro ist in erster Linie die Digitalsparte verantwortlich, die weiterhin zum am stärksten wachsenden Segment der Mediengruppe gehört.