Digital egal: Zeitungen wichtigste Quelle fürs Regionale

Die regionale Tageszeitung ist die meistgenutzte Quelle für Informationen zum eigenen Wohnort und die nähere Umgebung.



Mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland (68 Prozent) nutzen sie, um über das Geschehen dort auf dem Laufenden zu bleiben - gedruckt und digital. Das sind Ergebnisse der repräsentativen ZMG-Studie "Zeitungsqualitäten 2019", wie der Bundesverband Deutscher Zeitungen (BDZV) am Dienstag mitteilte.