Digitale Sicherheit für das eigene Zuhause

Die Zahlen der laufenden Einbrüche sind im vergangenen Jahr nach oben gestiegen, was gerade das Sicherheitsbedürfnis vieler Haus- und Wohnungsbesitzer auf den Plan ruft. Dabei sind digitale, kabellose Überwachungssysteme ebenso gefragt, wie praktische Gadgets, die für einen stimmigen Rundum-Schutz sorgen.



Digitale Sicherheit - Smart-Cams für Haus & Wohnung

Google Smart-Cams übertragen die Bilder direkt an die portablen Endgeräte und behalten im eigenen zuhause alles im Griff. Wer heute auf Sicherheit setzt, kommt an der digitalen Überwachung nicht mehr vorbei. Wie sonst lässt sich unkompliziert und kabellos das Zuhause überwachen? Hier sind besonders die Geräte gefragt, die Bilder und Aufnahmen protokollieren und einer Timeline zuordnen. Die Entwickler setzen auf Kameras mit zahlreichen Zusatzfunktionen, die den Standard der Bildübertragung weit übersteigen. Dennoch sollten die Nutzer Wert auf verschlüsselte Signale legen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass andere sich unzulässig in das heimische System hacken.



Zu den geläufigen Klassikern und Gadgets, die sich in vielen Rucksäcken und Handtaschen wiederfinden, gehören Pfefferspray und Elektroschocker. Diese vermitteln das Gefühl von Sicherheit, sich in brenzligen Situationen gegen andere durchsetzen zu können.



Sichere Überwachung dank Stimmbiometrie

Der Grad der Sicherheit zielt in der digitalen Überwachung nicht nur auf Haustür, Fenster und Zimmer, sondern vielmehr auf die Bedrohung über das Internet. Wer heute seinen Zugriff auf Virenschutzprogramme vernachlässigt, setzt fahrlässig den Schutz der persönlichen Daten aufs Spiel.



Dabei nehmen die Nutzer mit ihrer Stimme im Sinne der künstlichen Intelligenz eine zentrale Rolle ein. Das gibt ihnen ein mächtiges Werkzeug an die Hand. Die Stimmbiometrie macht es möglich, Türen zu öffnen und Passwörter wie auch Zugänge so sicher wie nur möglich zu machen. Dabei übersteigen die digitalen Assistenten die Funktionen der Smartphones und lassen sich auf Armbanduhren, Autos und TV Geräte anwenden. Erst über die Stimmbiometrie treten die Nutzer in sprachliche Interaktion mit den Maschinen und steuern diese ganz nebenbei. Es gibt kaum etwas Eindeutigeres und Fälschungssicheres als die eigene Stimme.