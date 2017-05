Digitaler Journalismus: Google-Initiative mit 200 Partnern

Um den Journalismus in Zeiten der Digitalisierung zu stärken und fördern hat Google eine Initiative gestartet, die großen Anklang findet. Wie das Unternehmen bekannt gab, konnten bereits über 200 Partner gewonnen werden.



Für seine Digitale News Initiative (DNI) hat Google inzwischen über 200 Partner gewonnen, die an der Entwicklung des digitalen Journalismus arbeiten. Für den Beirat habe man mit Miriam Meckel, Herausgeberin der "Wirtschaftswoche", einen weiteren prominenten Neuzugang gewinnen können, teilte Google am Dienstag auf der Internet-Konferenz re:publica mit. Vor zwei Jahren hatte der Internet-Konzern die Initiative zur Stärkung des digitalen Journalismus zusammen mit elf Verlagen und Medienorganisationen an den Start gebracht.