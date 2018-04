Digitales Bürgerportal soll 2018 starten

Kanzleramtsminister Helge Braun hat in einem Bericht vom Sonntag einen Start des digitalen Bürger Portals noch für dieses Jahr angekündigt. Bis 2022 soll das dortige Angebot dann vollumfänglich sein.



Das von der Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode angekündigte digitale Bürgerportal soll bereits in diesem Jahr starten. "Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden, alle Verwaltungsleistungen, die online möglich sind, über ein Bürgerportal bereitzustellen. Bis 2022 soll alles digital erledigt werden können", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) dem "Tagesspiegel am Sonntag".